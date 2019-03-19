2019-03-19T12:54:46+03:00
Общество

25 марта – последний день работы катка на Советской площади в Ярославле

Об этом горожан предупредили власти
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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С 20 марта каток на Советской площади закроют на техническое обслуживание. Об этом предупредили в мэрии города.

- Каток будут готовить к проведению товарищеского матча между командами ветеранов «ХК Локомотив» и ХК «Легенды хоккея СССР», приуроченного к празднованию 70-летия хоккея в Ярославской области. Матч пройдет 25 марта, - пояснили в мэрии города.

После этого мероприятия на катке состоится последнее массовое катание в этом сезоне.

Напомним, в матче звезд на главной площади Ярославля сыграют Вячеслав Фетисов и Павел Буре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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