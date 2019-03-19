2019-03-19T12:41:50+03:00
Экономика

В Ярославской области заработал цех по передержке морепродуктов

Подписанное в 2018 году соглашение между нашим регионом и Крымским полуостровом о поставке в Ярославию свежих морепродуктов претворили в жизнь
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области открылся цех по передержке моллюсков.В Ярославской области открылся цех по передержке моллюсков.Фото: Правительство Ярославской области
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Поставка южных моллюсков обсуждалась во время визита нашей делегации в Республику Крым в середине августа. Тогда представители региона посетили фермерское хозяйство по выращиванию черноморских мидий «Альянс-НТИ». Продукция этого предприятия в настоящее время поступает в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Теперь свежих моллюсков с Крымского полуострова смогут попробовать и ярославцы. В крупном ресторанно-банкетном комплексе была воссоздана 100-процентная природная среда акватории полуострова.

- В Ярославле мы построили цех содержания. То есть это замкнутая система водоснабжения - бассейн, который полностью воссоздает естественные условия обитания мидий. От момента поднятия их из воды, из моря, до момента опускания моллюсков в естественную среду - это сейчас 18 часов. Фактически это точно такой же живой организм, как и только что был в море, - пояснил управляющий морской фермой Павел Минаев.

Крымские морепродукты уникальны по своему вкусу. Чтоб вырастить такие во Франции, моллюсков дополнительно облагораживают, убирая излишнюю солоноватость в специальных водоемах, так называемых клерах. В южном регионе России этот моллюск растет в природной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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