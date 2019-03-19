2019-03-19T12:09:46+03:00
Общество

20 марта в Ярославле ограничат стоянку на одной из центральных улиц

Временная мера связана с проведением смотра [схема]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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20 марта в Ярославле перекроют одну из центральных улиц.20 марта в Ярославле перекроют одну из центральных улиц.Фото: Мэрия Ярославля
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20 марта в Ярославле перекроют для остановки и стоянки транспорта одну из центральных улиц города – Пятницкий съезд. Ограничения будут действовать с 6 часов утра до 13 часов.

Как пояснили в мэрии города, причиной введения ограничений стал смотр готовности звена ТП РСЧС Ярославля, задействованного в обеспечении безопасного прохождения весеннего половодья.

- Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения РФ, - добавили в мэрии.

Напомним, ограничения движения также действуют до 31 марта на улицах Кирова и Нахимсона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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