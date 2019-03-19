2019-03-19T12:45:11+03:00
Общество

При благоустройстве Лоцманского бульвара в Рыбинске уберут скульптуру «Трал»

В администрации города рассказали, какие еще изменения произойдут на этой территории
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В этом году в Рыбинске благоустроят Лоцманский бульвар.В этом году в Рыбинске благоустроят Лоцманский бульвар.Фото: Администрация Рыбинска
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Администрация Рыбинска получила положение заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию по благоустройству Лоцманского бульвара. А это значит, что уже в этом году здесь произойдет преображение.

По проекту, на бульваре должны заменить асфальт на тротуарную плитку, отремонтировать чугунное ограждение, поставить фонари, парковые скамейки, урны, посадить клены и туи. А вот скульптурную композицию «Трал» решили убрать.

- Памятник рыболовному судну, который известен рыбинцам больше как «Трал», будет демонтирован. Однозначно он будет сохранен, но располагаться на другой городской территории. Этот вопрос сейчас прорабатывает департамент архитектуры. Предложения по новому местоположению в администрацию поступают, в том числе и от жителей, - рассказал заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

На благоустройство Лоцманского бульвара заложено в бюджете 4 миллиона 660 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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