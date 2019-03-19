В ярославских квест-комнатах нашли массу нарушений

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-19T12:11:18+03:00

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В квест-комнатах Ярославской области выявили 75 нарушений пожарной безопасности. Таковы итоги проверки, которую провели сотрудники регионального МЧС и прокуратуры в Ярославле, Рыбинске и Угличе. Поводом для инспекции стал несчастный случай, который произошел в январе с девушкой из Рыбинска. В одной из квест-комнат города ей в глаз попала петарда.

Специалисты обошли 13 заведений. Самыми распространенными из выявленных нарушений стали отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности, захламление путей эвакуации, блокирование эвакуационных выходов. Кроме того, не весь персонал квест-комнат прошел обучение мерам пожарной безопасности и не назначены лица, ответственное за пожарную безопасность на объекте.

Сейчас сотрудниками государственного пожарного надзора решается вопрос о привлечении виновных лиц к административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU