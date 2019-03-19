В Рыбинске поймали 19-летнего вора-дачника
Парень проникал в садоводческие товарищества и выносил, что плохо лежит
Полиция напоминает, что на дачах не стоит оставлять ценные вищеФото: Роман РЫЖИКОВ
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Рыбинские полицейские задержали 19-летнего парня, который воровал в садоводческих товариществах. За помощью обратилась жительница Назаровского. В ее дом кто-то проник и украл инструмент на две тысячи рублей. Это и была крайняя, но не единственная вылазка молодого домушника.
Оказалось, он причастен и к другим кражам из дачных домов. Он дал признательные показания. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража».
УМВД России по Ярославской области напоминает: не оставляйте ценности в дачных домах, укрепите входные двери и окна. В случае кражи сразу обращайтесь в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU