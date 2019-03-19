2019-03-19T10:22:41+03:00
Происшествия

Под Ярославлем двое воров ведрами вычерпали тонну солярки всего за ночь

Пропавшее дизельное топливо оценили в 43 тысячи рублей
Роман РЫЖИКОВ
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Дизтопливо сначала вычерпывали, а потом разливали по канистрамДизтопливо сначала вычерпывали, а потом разливали по канистрамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Удивительное по своему упорству преступление произошло в Большесельском районе. Здесь двое молодых людей украли почти тонну солярки, вычерпывая дизтопливо из цистерны ведрами! Парни пробрались на территорию предприятия ночью, открыли огромную емкость и начали набирать горючее в ведра, а потом переливать в канистры.

Обнаружив пропажу, сотрудники сельхозпредприятия обратились в полицию. Ущерб оценили в 43 тысячи рублей. Оперативники быстро нашли подозреваемых.

- Сотрудниками уголовного розыска установлены и доставлены в отдел полиции двое подозреваемых, жителей Большесельского района 1993 и 1995 года рождения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Молодые люди дали признательные показания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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