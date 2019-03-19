2019-03-19T10:02:38+03:00
Происшествия

На Ленинградском проспекте в Ярославле сбили мужчину

Пешеход перебегал на «красный»
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
20-летний водитель на "двенашке" сбил пешехода в Брагино20-летний водитель на "двенашке" сбил пешехода в БрагиноФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Еще одно ДТП случилось 18 марта в Дзержинском районе Ярославля. На Ленинградском проспекте около 9:20 под колеса «Лады» попал мужчина. 20-летний водитель наехал на пешехода на «зебре», когда тот перебегал дорогу на красный свет.

С места ДТП пострадавшего увезли медики. Его личность сейчас устанавливается. По факту ДТП проводится проверка, а свидетелей аварии полиция просит позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 30-10-10.

Что интересно, с разницей всего в полчаса в разных районах Ярославля произошли очень похожие ДТП. И в Брагино, и на Резинотехнике пешеходы перебегали дорогу не по правилам и попали под колеса "двенашек", за рулем которых находились молодые люди. Вот только у одного из них не оказалось прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
25 марта – последний день работы катка на Советской площади в Ярославле
В Ярославской области заработал цех по передержке морепродуктов
20 марта в Ярославле ограничат стоянку на одной из центральных улиц
При благоустройстве Лоцманского бульвара в Рыбинске уберут скульптуру «Трал»
В ярославских квест-комнатах нашли массу нарушений
В Рыбинске поймали 19-летнего вора-дачника
Под Ярославлем двое воров ведрами вычерпали тонну солярки всего за ночь
Молодой ярославец без прав сбил 13-летнюю девочку и скрылся
В Ярославле улучшится погода: днем до +6 и небольшой дождь
Ярославские судебные приставы арестовали у бизнесмена участок и здание в счет долга в 11 миллионов рублей, а банк все забрал себе
Юриста «Дельта Констракшн» осудили за подкуп экспертов
Еще минус один: команду мэра Ярославля покидает его советник Ольга Лилеева
Застройщик из Ярославской области присвоил себе 6 миллионов рублей и «кинул» 5 дольщиков
В Ярославле за выходные сотрудники ГАИ поймали 45 пьяных водителей
В Ярославской области женщина продавала и хранила наркотики, а теперь отправится на 7 лет за решетку
Школьнику из Ярославля грозит до 20 лет за попытку сбыть крупную партию наркотиков
Группа «Тараканы!» выступит в Ярославле