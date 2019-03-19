На Ленинградском проспекте в Ярославле сбили мужчину

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-19T10:02:38+03:00

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Еще одно ДТП случилось 18 марта в Дзержинском районе Ярославля. На Ленинградском проспекте около 9:20 под колеса «Лады» попал мужчина. 20-летний водитель наехал на пешехода на «зебре», когда тот перебегал дорогу на красный свет.

С места ДТП пострадавшего увезли медики. Его личность сейчас устанавливается. По факту ДТП проводится проверка, а свидетелей аварии полиция просит позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 30-10-10.

Что интересно, с разницей всего в полчаса в разных районах Ярославля произошли очень похожие ДТП. И в Брагино, и на Резинотехнике пешеходы перебегали дорогу не по правилам и попали под колеса "двенашек", за рулем которых находились молодые люди. Вот только у одного из них не оказалось прав.

ИСТОЧНИК KP.RU