Молодой ярославец без прав сбил 13-летнюю девочку и скрылся
26-летнего водителя «двенашки» нашли сотрудники ГИБДД
"ВАЗ 2112" поставили на штрафстоянкуФото: Роман РЫЖИКОВ
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Вечером в понедельник, 18 марта, на улице Ранняя в Ярославле сбили ребенка. 13-летняя девочка переходила дорогу и попала под колеса отечественной «двенашки». 26-летний водитель ВАЗа уехал с места ДТП. Между тем, девочке потребовалась госпитализация.
Водителя нашли сотрудники ГИБДД. Оказалось, у него даже не было прав. Машину поместили на спецстоянку
В ближайшее время его доставят в суд. Пока ему грозит 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU