2019-03-19T09:39:20+03:00
Происшествия

Молодой ярославец без прав сбил 13-летнюю девочку и скрылся

26-летнего водителя «двенашки» нашли сотрудники ГИБДД
Роман РЫЖИКОВ
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"ВАЗ 2112" поставили на штрафстоянку"ВАЗ 2112" поставили на штрафстоянкуФото: Роман РЫЖИКОВ
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Вечером в понедельник, 18 марта, на улице Ранняя в Ярославле сбили ребенка. 13-летняя девочка переходила дорогу и попала под колеса отечественной «двенашки». 26-летний водитель ВАЗа уехал с места ДТП. Между тем, девочке потребовалась госпитализация.

Водителя нашли сотрудники ГИБДД. Оказалось, у него даже не было прав. Машину поместили на спецстоянку

В ближайшее время его доставят в суд. Пока ему грозит 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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