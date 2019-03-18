В Ярославле улучшится погода: днем до +6 и небольшой дождь

18 Март 21:48 2019-03-18T21:48:56+03:00

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19 марта в Ярославле выпадут умеренные осадки в виде дождя. Ветер будет южный – 6-11 метров в секунду. Иногда возникнут ветряные порывы – до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха повысится от -1 до +3 градусов. Днем укрепится плюсовая температура до +6. Будьте осторожны на городских улицах – возможен сход снега с покатых крыш. На дорогах в ночное время суток из-за перемены температур местами гололедица. Метерологическая видимость хорошая – 7000-9000 метров. Но помните: весенняя солнечная погода обманчива. Одевайтесь теплее, чтобы не простудиться, не забывайте про шапку и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU