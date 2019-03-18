2019-03-18T21:18:31+03:00
Общество

Ярославские судебные приставы арестовали у бизнесмена участок и здание в счет долга в 11 миллионов рублей, а банк все забрал себе

Долгое время руководитель фирмы укрывался от долгов
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле один руководитель фирмы оформил денежный кредит на очень большую сумму, но отдавать не собирался. Кредиторы пошли в суд, чтобы вернуть долг в 11 миллионов рублей. Пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство. В установленный срок фирма все-равно ничего не выплатила и не реагировала на повестки о явках к судебным приставам. Тогда пришлось действовать с помощью принудительных мер. В собственности у фирмы был земельный участок площадью 316 квадратов, а также 2-х этажное административное здание. Приставы описали и арестовали недвижимость. Это не напугало собственника. Дальше участок и здание должны были быть реализованы, но банк все забрал себе в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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