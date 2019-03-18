Юриста «Дельта Констракшн» осудили за подкуп экспертов

СЕГОДНЯ 21:08 2019-03-18T21:08:34+03:00

Они участвовали в судах с субподрядчиками компании

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Юриста фирмы «Дельта Констракшн», которую комиссия ярославского УФАС внесла в реестр недобросовестных, Кировский районный суд признал виновным в покушении на подкуп экспертов. Они участвовали в судах компании с субподрядчиками.

Представитель компании пытался подкупить руководителя «Ярославского бюро судебной экспертизы». Специалисты должны были оценить работу на объектах, где работали субподрядчики «Дельты». Фирма обратилась в суд, потому что работы были выполнены не до конца. Чтобы чаша весов правосудия перевесила на сторону «Дельты», ее юрист предлагал руководителю бюро деньги – 40 и 90 тысяч рублей.

После задержания мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Суд назначил ему штраф в один миллион рублей

ИСТОЧНИК KP.RU