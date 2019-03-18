2019-03-18T19:56:58+03:00
Происшествия

Застройщик из Ярославской области присвоил себе 6 миллионов рублей и «кинул» 5 дольщиков

Суд решит, что делать с хитрым бизнесменом
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске на улице Свободы, дом 9а руководитель строительной компании «ИнвестСтройПроект» в 2015-2016 году продал квартиры по договорам долевого участия в многоквартирном доме. Это было установлено во время предварительного расследования. Бизнесмен получил более 6 миллионов рублей, присвоил их себе и потратил их по своему усмотрению. Никаких работ по постройке дома выполнено не было. В результате этих мошеннических схем пострадало 5 граждан. Сейчас предприимчивый руководитель компании находится под подпиской о невыезде. Дальше суд решит, что делать с ним и обманутыми дольщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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