В Ярославле за выходные сотрудники ГАИ поймали 45 пьяных водителей
В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Операция «Бахус» проходила на территории города с пятницы по воскресенье. За три дня сотрудники ГАИ выявили 45 нарушителей.
- Данное преступление влечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем сроком от полутора до двух лет, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Во второй раз за аналогичное нарушение водителям грозит уголовная ответственность. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: если вы стали свидетелем пьяной езды, сообщите об этом по телефону доверия – 30-10-10.
ИСТОЧНИК KP.RU