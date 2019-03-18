В Ярославле за выходные сотрудники ГАИ поймали 45 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-18T18:17:17+03:00

Нарушителям грозит крупный штраф и лишение прав сроком до двух лет

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В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Операция «Бахус» проходила на территории города с пятницы по воскресенье. За три дня сотрудники ГАИ выявили 45 нарушителей.

- Данное преступление влечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем сроком от полутора до двух лет, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Во второй раз за аналогичное нарушение водителям грозит уголовная ответственность. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: если вы стали свидетелем пьяной езды, сообщите об этом по телефону доверия – 30-10-10.

ИСТОЧНИК KP.RU