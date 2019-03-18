В Ярославской области женщина продавала и хранила наркотики, а теперь отправится на 7 лет за решетку

СЕГОДНЯ 15:12 2019-03-18T15:14:56+03:00

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47-летняя жительница Рыбинска с мая по июль 2018 года продала 2,692 грамма психотропного вещества амфетамин. Еще примерно такое же количество наркотика она хранила у себя. Было возбуждено два уголовных дела по факту незаконного сбыта наркотических веществ и незаконного хранения в крупном размере. На предварительном следствии женщина полностью признала вину, а в суде – лишь частично. Рыбинской суд постановил, что жительница Рыбинска виновна и назначил наркоторговке наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU