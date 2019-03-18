2019-03-18T15:05:55+03:00
Происшествия

Школьнику из Ярославля грозит до 20 лет за попытку сбыть крупную партию наркотиков

17-летнего подростка поймали с 38 свертками
Роман РЫЖИКОВ
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Парня поймали с "товаром" на ПерекопеПарня поймали с "товаром" на ПерекопеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Хотел заработать и заработал… до 20 лет за решеткой! Школьник из Ярославля связался с наркоторговцами в интернете и теперь окажется на вполне реальной скамье подсудимых. 17-летнего парня поймали с крупной партией.

Будучи учеником, подросток нигде не работал, а денег хотелось очень. Настолько, что он решил преступить закон. В интернете он познакомился с мужчиной. Новый «друг» предложил парню за деньги распространить наркотики. Тот согласился. 17 июля прошлого года школьник забрал 38 свертков.С «товаром» его задержали на Перекопе.

В школе парня характеризуют удовлетворительно, раньше он судим никогда не был, поэтому остается под подпиской о невыезде. Сейчас его уголовное дело (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) передано в суд. 17-летнему подростку грозит от девяти до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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