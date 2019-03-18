2019-03-18T15:09:13+03:00
Происшествия

В Ярославской области за последние сутки сгорело две бани и две квартиры

Ни в одном пожаре нет пострадавших
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области за минувшие сутки произошло несколько пожаров.

В Рыбинске на улице Сырневской, 31, в 23 часа загорелась баня. На место ликвидации огня приехала пожарно-спасательная часть. К счастью, никто не пострадал.

Еще одно возгорание в Рыбинске случилось на улице Кольцова, 2. Очаг возгорания был в квартире. Сообщение о пожаре поступило в 21 час 15 минут. Пожарные ликвидировали огонь. Пострадавших нет.

Также сгорела баня в поселке Козьмодемьянск на улице 2-й Приволжской, 82. Примерно в 18 часов приехало две пожарные части. Пострадавших не зарегистрировали.

А в Ярославле на улице Нефтяников, 25, в 20 часов 42 минуты загорелась квартира многоквартирного дома. Также никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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