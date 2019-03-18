СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-18T14:13:08+03:00

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22 марта один из самых ярких и любимых панк-рок коллективов страны, группа «Тараканы!», даст долгожданный концерт в Ярославле после продолжительного творческого отпуска.

В отпуске неугомонные музыканты не теряли времени: выпустили на цифровых платформах результат своего смелого эксперимента «Много шума из ничего», сплит с израильской группой Useless ID, англоязычную версию последнего номерного альбома «Сила одного» - «The power of one», представили коллекцию нового мерча, CD и винила с последним релизом, сняли клип, а также подготовили еще очень много сюрпризов для своих поклонников на 2019 год.

Группа «Тараканы!» выступит в Ярославле 22 марта.

История «Тараканов!» - это более 15 студийных альбомов, бесчисленное количество синглов, более 30 видеоклипов, первые места в радийных хит-парадах, а также необъятная концертная география, которая простирается по всей территории России, ближнему и дальнему зарубежью.

Как бы ни трансформировалась исполнительская манера «Тараканов!», от дерзкого динамичного панк-рока, вдохновлённого творчеством Sex Pistols и Ramones, до калифорнийского поп-панка, на российской рок-сцене группа всегда имела свой неповторимый стиль и огромное количество преданных слушателей всех социальных прослоек и возрастов.

22 марта в клубе «Горка» группа сыграет 2-часовой сет из своих лучших хитов всех времен, песни из проекта «Много шума из ничего» и треки, которые давно не исполнялись на концертах, но не забыты и любимы преданными поклонниками коллектива. Всё это дополнится новым впечатляющим световым и видео шоу. Живые выступления «Тараканов!» – это неизменно плещущая через край энергия, это юность и искренность, это огромный заряд бодрости. Ведь именно такой и должна быть настоящая рок-музыка!

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ИСТОЧНИК KP.RU