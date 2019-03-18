2019-03-18T15:10:55+03:00
Происшествия

В Ярославской области с поезда сняли пьяных дебоширов

За выходные в регионе произошло сразу три похожих инцидента
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области с поезда сняли пьяных дебоширов. За минувшие выходные в регионе произошло сразу три похожих инцидента.

В частности, пассажиры поезда «Москва - Кострома» пожаловались на 27-летнего жителя Московской области, который был выпивши и вел себя вызывающе, нарушал общественный порядок. Работники поездной бригады сообщили о происходящем сотрудникам патрульно-постовой службы Северного линейного управления МВД России на транспорте. В итоге на вокзале Ярославль-Главный дебошира сняли с поезда.

Аналогичным образом поступили и с 45-летним жителем Костромской области, который нарушал порядок в поезде «Москва - Абакан», а также с тремя жителями ближнего зарубежья, которые в состоянии алкогольного опьянения пытались запрыгнуть в отъезжающий поезд «Москва - Ярославль» в Ростове Великом.

На всех нарушителей составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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