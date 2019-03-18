В центре Ярославля ограничат движение автомобилей до 31 марта

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-18T12:17:31+03:00

Неудобства связаны с празднованием 70-летия хоккея в области

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В мэрии Ярославля приняли решение продлить ограничение движения автомобилей в центре города до 31 марта. Запрет связан с проведением массовых мероприятий в честь 70-летнего юбилея хоккея в Ярославской области.

— Временное ограничение и прекращение движения транспортных средств распространяется на участки улиц Кирова и Нахимсона, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, для движения будут закрыты площади Советская и Челюскинцев. В администрации города попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и призвали быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU