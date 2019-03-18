2019-03-18T12:58:14+03:00
Общество

В Ярославле двое местных жителей с маленькими детьми перешли из Заволжского в Дзержинский район по Волге

Спасатели строго предупредили ярославцев о том, что с 5 марта запрещено выходить на лед
Екатерина РЯБЦЕВА
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В субботу, 16 марта, в Ярославле провели рейд по опасным местам на водоемах Дзержинского района. В районе поселка Норское двое местных жителей вместе с двумя маленькими детьми перешли Волгу - из Заволжского в Дзержинский район. Хотя толщина льда уже не достигает безопасных 15 сантиметров.

Спасатели поговорили с ярославцами и объяснили, что так делать нельзя. Также они вручили памятки о безопасном поведении на льду и о том, что делать, если вы все-таки провалились.

Местами на Волге уже появились полыньи. Лед под ногами не трещит, как зимой, а сразу ломается. Мэрия Ярославля постановила, что с 5 марта 2019 по льду нельзя передвигаться ни пешком, ни на снегоходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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