В Рыбинске местные жители услышат учебную тревогу

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-18T11:01:53+03:00

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20 марта с 11 до 13 часов в Рыбинске пройдет проверка готовности региональной системы оповещения Ярославской области. Местные жители услышат учебную уличную звукофиксацию – электросирены и громкоговорители. Также будут перехвачены радиоканалы и телевещание.

Системы оповещения необходимы для того, чтобы быстро оповестить органы управления, гражданской обороны и населения об опасностях. Например, при ведении военных действий или угрозе чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Также во время оповещения населению рассказывают о действиях, которые нужно выполнять.

Администрация Рыбинска просит местных жителей сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU