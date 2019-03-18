В Рыбинске местные жители услышат учебную тревогу
20 марта с 11 до 13 часов в Рыбинске пройдет проверка готовности региональной системы оповещения Ярославской области. Местные жители услышат учебную уличную звукофиксацию – электросирены и громкоговорители. Также будут перехвачены радиоканалы и телевещание.
Системы оповещения необходимы для того, чтобы быстро оповестить органы управления, гражданской обороны и населения об опасностях. Например, при ведении военных действий или угрозе чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Также во время оповещения населению рассказывают о действиях, которые нужно выполнять.
Администрация Рыбинска просит местных жителей сохранять спокойствие.
ИСТОЧНИК KP.RU