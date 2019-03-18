2019-03-18T10:35:48+03:00
Общество

Субботник в Ярославле пройдет с чаем и музыкой

Традиционная весенняя акция запланирована на 20 апреля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле городской субботник пройдет в апреле.В Ярославле городской субботник пройдет в апреле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На общегородском совещании в мэрии Ярославля 18 марта обсудили проведение традиционных весенних субботников. Как сообщил директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов, месячник благоустройства уже стартовал. А главный общегородской субботник запланирован на 20 апреля. В это время пройдет сбор мусора, ликвидация незаконных свалок.Ожидается, что в акции примет участие около 15 тысяч жителей, в том числе, работники городских предприятий, бюджетных организаций.

Мэр Ярославля попросил глав районов организовать для участников полевую кухню с чаем и музыку.

Напомним, также на общегородском совещании обсудили ямочный ремонт дорог и размещение в городе снегоплавильной установки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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