В Ярославской области нашли мужчину, который 12 марта ушел в сторону леса
Полиция установила, где находится ранее пропавший Владимир Кузнецов. Напомним, 58 летний мужчина ушел из дома в деревне Будаково Любимского района в сторону леса 12 марта. Он был одет в два пиджака, голубую тельняшку, утепленную рубашку, темные брюки и свитер, шапку-ушанку и черные зимние сапоги. У Владимира нет нескольких зубов и частичный паралич правой руки.
Сотрудники полиции провели работу и нашли жителя Любимского района, который пошел в лес.
Если вы увидите человека, который по описанию похож на потерявшегося гражданина, сообщите по телефону в полицию 02 или по телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8 (4852) 73-10-50.
ИСТОЧНИК KP.RU