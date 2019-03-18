2019-03-18T10:42:01+03:00
Общество

В Ярославской области нашли мужчину, который 12 марта ушел в сторону леса

Владимир Кузнецов вышел из своего дома в Любимском районе и пропал
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция установила, где находится ранее пропавший Владимир Кузнецов. Напомним, 58 летний мужчина ушел из дома в деревне Будаково Любимского района в сторону леса 12 марта. Он был одет в два пиджака, голубую тельняшку, утепленную рубашку, темные брюки и свитер, шапку-ушанку и черные зимние сапоги. У Владимира нет нескольких зубов и частичный паралич правой руки.

Сотрудники полиции провели работу и нашли жителя Любимского района, который пошел в лес.

Если вы увидите человека, который по описанию похож на потерявшегося гражданина, сообщите по телефону в полицию 02 или по телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8 (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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