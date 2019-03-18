Контракт на ямочный ремонт дорог Ярославля заключат в конце марта

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-18T10:15:12+03:00

Но заделывать выбоины на трассах будут и до этой даты

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В Ярославле прошли аукционы по выбору подрядчика на ямочный ремонт дорог в этом году. Эту тему обсудили на общегородском совещании в мэрии 18 марта. По словам директора департамента городского хозяйства Сергея Тальянова, в ходе торгов первоначальная стоимость работ была снижена на 5%. Предполагается, что контракт будет подписан до 27 марта.

- Но и до этого времени ямочный ремонт будет вестись силами городского «Спецавтохозяйства» в рамках текущего финансирования, - добавил чиновник.

В первую очередь сейчас заделывают ямы, по которым есть предписания ГИБДД. Между тем, мэр города Владимир Волков призвал дорожные службы при выборе участков для ремонта также учитывать мнение общественников.

Кроме того, на совещании было отмечено, что в настоящее время идет формирование комиссий, которые проверят состояние уже отремонтированных дорог, находящихся на гарантии. И в случае выявления недостатков потребуют подрядчика бесплатно устранить их.

Напомним, также на ОГС обсудили перспективы размещения в городе снегоплавильной установки.

ИСТОЧНИК KP.RU