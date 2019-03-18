Жителей Рыбинска просят стать донорами костного мозга

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-18T10:08:21+03:00

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Сегодня, 18 марта, в Рыбинске стартует акция «Сдай кровь – стань донором костного мозга». Она пройдет до 22 числа и повторится с 25 по 29 марта. Всех, кто хочет принять участие, ждут на станции переливания на Солнечной, 59 с 9 до 12 часов. Акцию проводит благотворительный фонд «Русфонд».

Сейчас формируется только регистр потенциальных доноров. Пришедшему на акцию человеку предстоит сдать кровь на HLA-типирование. У кандидата возьмут около 9 мл крови из вены. Если его клетки подойдут пациенту, в будущем человеку предложат спасти чью-то жизнь.

Есть случаи, когда по жизненным показаниям люди, страдающие онкологическими и наследственными заболеваниями, нуждаются в пересадке костного мозга от неродственного донора. Только около четверти больных могут получить помощь от родных людей. При этом, отмечают организаторы, в России примерно четыре с половиной тысячи больных ждут трансплантации костного мозга. Кроме того, многим не по карману платные операции. Именно поэтому так важно заниматься донорством.

Существуют противопоказания

Акцию проводит благотворительный фонд «Русфонд»

ИСТОЧНИК KP.RU