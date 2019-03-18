2019-03-18T10:08:21+03:00
Общество

Жителей Рыбинска просят стать донорами костного мозга

В Рыбинске проходит акция «Сдай кровь – стань донором костного мозга»
Роман РЫЖИКОВ
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Спасти чью-то жизнь легче, чем вы думаетеСпасти чью-то жизнь легче, чем вы думаетеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 18 марта, в Рыбинске стартует акция «Сдай кровь – стань донором костного мозга». Она пройдет до 22 числа и повторится с 25 по 29 марта. Всех, кто хочет принять участие, ждут на станции переливания на Солнечной, 59 с 9 до 12 часов. Акцию проводит благотворительный фонд «Русфонд».

Сейчас формируется только регистр потенциальных доноров. Пришедшему на акцию человеку предстоит сдать кровь на HLA-типирование. У кандидата возьмут около 9 мл крови из вены. Если его клетки подойдут пациенту, в будущем человеку предложат спасти чью-то жизнь.

Есть случаи, когда по жизненным показаниям люди, страдающие онкологическими и наследственными заболеваниями, нуждаются в пересадке костного мозга от неродственного донора. Только около четверти больных могут получить помощь от родных людей. При этом, отмечают организаторы, в России примерно четыре с половиной тысячи больных ждут трансплантации костного мозга. Кроме того, многим не по карману платные операции. Именно поэтому так важно заниматься донорством.

Существуют противопоказания

Акцию проводит благотворительный фонд «Русфонд»

Акцию проводит благотворительный фонд «Русфонд»

ИСТОЧНИК KP.RU

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