СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-18T13:15:49+03:00

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В Ярославле хотят установить снегоплавильную установку. Об этом 18 марта на общегородском совещании в мэрии рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. По предварительным данным, оборудование обойдется городу примерно в 20 миллионов рублей, но зато поможет сократить средства на вывоз снега, а также увеличить скорость уборки. Установку планируют построить на Магистральной улице.

- Сейчас машину, которая вывозит снег, мы теряем на 50 минут. До снегоплавильной установки машина может доехать за 10 минут. Однако я прошу еще раз все просчитать экономически, чтобы не оказалось, что деньги на установку потратили, а получилось хуже, чем было, - прокомментировал мэр Ярославля Владимир Волков.

Тальянов также добавил, что разработаны изменения в правила благоустройства, по которым четко прописаны зоны ответственности за уборку тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU