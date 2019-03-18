В Ярославле снова задержали человека с 13 свертками амфетамина

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-18T09:54:31+03:00

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В Ярославле снова задержали мужчину с наркотиками. 40-летний житель Ленинского района имел при себе 13 свертков с порошком. Их изъяли и отправили в экспертно-криминалистический центр, где было установлено, что порошок – это наркотик амфетамин. Общая масса составила примерно 17 граммов. Полиция возбудила уголовное дело по статье 228. Теперь ярославец ответит перед законом.

Напомним, а Ярославской области проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Любой гражданин, который увидел, что где-то торгуют наркотиками или употребляют их, может анонимно позвонить в полицию по телефонам 02, 8 (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU