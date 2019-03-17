Хоккеисты «Локомотива» на своем льду выиграли у СКА первый домашний матч

17 Март 22:27 2019-03-17T22:27:18+03:00

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Неудачная вторая игра в Петербурге, завершившаяся разгромом нашего «бронепоезда» - 1:6, породила у ярославских болельщиков волну пессимизма, мол, ничего наши ребята не смогут против СКА. Однако ребята показали, что могут и смогут. Правда, без тренерских решений не обошлось. В отличие от матчей в Питере, где ворота «бронепоезда» охранял Александр Салак, на льду «Арены-2000» его уже не было даже на раскатке. В «рамке» вновь появился Илья Коновалов, который в «регулярке» блестяще себя проявлял. Не появился в составе наших и другой легионер - Брендан Козун, у которого для этого было сразу два объяснения, правда, разного свойства. Во второй игре в Питере канадец одномоментно получил травму и матч-штраф за удар коленом. Для Дмитрия Квартальнова для замены Козуна особых проблем не было, поскольку по сезону было опробовано немало молодых и даже юных игроков, причем, проявивших себя с лучшей стороны. Более того, на третью игру со СКА в составе «Локомотива» остался всего один легионер – защитник Якуб Накладал. Если же учесть, что «бронепоезд» даже при легионерах – самая молодая команда КХЛ, то получается, что против мастерюг СКА вышла команда пацанов. Но это вышли не мальчики для битья. С первых минут наши «пацаны» навязали армейцам высочайший темп. Правда, на самой первой минуте армейцы едва не просунули шайбу под Коноваловым. Но Илья не оплошал и накрыл шайбу щитками. Зато после этого нашему киперу можно было только аплодировать за безупречные действия. А скорости «бронепоезда» оказались таковы, что более возрастные армейцы не всегда могли их выдерживать. На 8-й минуте последовала расплата. Артур Каюмов с Николаем Коваленко накрутили в чужой зоне такой прессинг, с которого Николай успел вывести шайбу на ударную позицию, но выстрелить не успел. Его опередил еще один «пацан», защитник Максим Осипов, открывший счет в матче. Поведя в счете, «бронепоезд» стал уверенно маневрировать против питерских. Долгое время маневры только сохраняли статус-кво, но во втором периоде вновь выстрелили «пацаны». За чужими воротами Артем Ильенко выцарапал шайбу, а Егор Коршков выложил ее из-за ворот на «пятачок», куда примчался Георгий Иванов – 2:0! Это уже было весомо для победы в матче. Позже оказалось, что гол Георгия станет победным, потому что на первых секундах третьего периода подловили единственную за матч неточность наших защитников перед воротами Коновалова и зажгли за его воротами красный фонарь. Именно этот гол и перевел шайбу Георгия Иванова в разряд победных. Это уже третий победный гол Георгия в плейофф. Ну, просто Георгий-Победоносец. Наши «пацаны» дважды сумели выстоять в матче при игре в меньшинстве и остановили попытки армейцев отыграться. А под занавес превосходство ярославцев матче подвел эффектный гол того же Максима Осипова, которого хитрым пасом после вбрасывания в чужой зоне вывели на кистевой бросок. Дубль в плейофф против СКА – это круто! Ну а теперь будем посмотреть, как будут играть наши «пацаны» дальше

«Локомотив» - СКА(СПб) – 3:1(1:0;1:0;1:1)

Счет в серии до 4-ех побед – 1:2

ИСТОЧНИК KP.RU