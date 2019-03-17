100 ярославских пар закружились в «Севастопольском вальсе»

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-17T17:25:45+03:00

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17 марта в Ярославской области прошли мероприятия, которые посвящены пятой годовщине присоединения Крыма. В рамках фестиваля «Крымская весна» на катке состоялись хоккейные матчи детских команд, а также выступления фигуристов. Организаторы открыли фотозону и 15 игровых площадок, а в Демидовском сквере состоялся QR-квест для школьников и студентов. На квесте ребята сдавали экзамен на знание туристических мест Крыма с помощью своих телефонов. Победители ушли с сувенирными призами.

Самым зрелищным мероприятием стал массовый флешмоб. В полдень на Советской площади 100 ярославских пар закружилось в «Севастопольском вальсе». К танцорам присоединились зрители и прохожие. Акция транслировалась в социальных сетях.

Исторический танец также станцевали в Рыбинске, Переславле-Залесском, Борисоглебе, Гаврилов-Яме, Данилове, Мышкине, Некрасовском селе, Тутаеве, Ростовском и Угличском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU