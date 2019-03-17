Ярославский «Шинник» в Нижнем Новгороде выиграл у одноименной команды

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-17T16:58:42+03:00

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В этом выездном для команды Александра Побегалова матче было несколько героев. Но главным, героем, конечно, стала вся команда, сумевшая на чужом поле одолеть не просто очередного соперника, а команду, возглавляемую отцом самого известного на сегодня играющего футболиста из сборной России – Дениса Черышева. Многолетний футболист Нижнего Новгорода теперь наставник «Нижнего Новгорода». Переиграть такого авторитета совсем не просто, но нашему «Михалычу» это удалось, с чем нужно поздравить и его, и ребят. Однако начало матча, проходившего на отличном естественном газоне стадиона, год назад принимавшего здесь чемпионат мира, было все же за хозяевами. Нижегородцы явно стремились забить быстрый гол, чтобы получить преимущество и им воспользоваться. Нашей обороне первые четверть часа было нелегко. Особо доставалось правому защитнику Николаю Покидышеву, с трудом сдерживавшему свой фланг. Но выстояли, хотя мяч практически не покидал половину поля «Шинника». Острые моменты, конечно, имели место у ворот Дмитрия Яшина, но защитники действовали плотно и четко, не предоставляя вратарю шансов показать класс. С атаками на чужие воротам не получалось под таким прессингом хозяев. Но с середины первого тайма там стали появляться наши. Пару раз на ударной позиции оказывались Ишхан Гелоян и Сергей Самодин, но при офсайдах. Тем не менее, было заметно, что ярославцы на скорости входили с мячом в чужую штрафную, тогда как в нашу мяч буквально затаскивать пытались. В конце концов, тактика «Михалыча» сработала на 40-й минуте. Мяч со «стандарта» с центральной линии навесили в штрафную, где он поочередно побывал у Гелояна, Самодина и Марата Шайморданова, от которого вновь достался Гелояну. Чуть подработав мяч, Ишхан вколотил его в сетку – 1:0. После перерыва ярославцам предстояло решать задачу по удержанию перевеса в счете. Получилось, но с приключениями и геройством. На 77-й минуте судья Шадыханов не увидел в штрафной «Шинника» игру рукой форварда гостей, но тут же увидел фол защитника и назначил пенальти. Доказать что-то судья без системы VAR немыслимо. Однако Дмитрий Яшин еще раз доказал, что не зря у него такая знаменитая фамилия, наглухо поймав мяч с «точки». Браво, кэп! (Яшин вышел на поле с капитанской повязкой). После такого геройства своего вратаря команда просто не имела права не удержать счет. И парни смогли, хотя не смогли забить еще. Шикарные моменты на последних минутах были и у Самодина, и у Эльдара Низамутдинова, и у Гелояна. Но силы, увы, уже были на исходе и не хватило точности. Но факт налицо – «Шинник» подпирает зону стыков.

ИСТОЧНИК KP.RU