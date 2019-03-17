В Ярославской области за минувшие сутки загорелся частный дом, гараж и нежилое здание

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-17T12:35:21+03:00

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За прошедшие сутки в Ярославской области случилось несколько пожаров. Все они были быстро ликвидированы.

В Переславле на улице Советской, 30 загорелся нежилой дом. Возгорание случилось в 00 часов 15 минут. На место происшествия приехали пожарные и ликвидировали огонь. Никто не пострадал.

Без жертв обошелся и еще один пожар. В Ростове на улице Луночарского, 61 загорелся гараж. Это произошло ночью – в 3 часа 7 минут. На место прибыли две пожарные части.

А в Рыбинске на улице Авдеева, 8 вспыхнул частный дом. Это случилось 16 марта в 20 часов 53 минуты. Пожарно-спасательная часть потушила огонь. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU