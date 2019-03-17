Осадков не ожидается и потеплеет до + 5: каким будет этот день в Ярославле

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-17T09:15:01+03:00

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Сегодня, 17 февраля, погода в Ярославле улучшится. Несмотря на то, что ночами наступают заморозки и держится минусовая температура, днем значительно теплеет. Ожидается до +5 градусов, небольшой юго-восточный ветер до 4-9 метров в секунду. Солнце так и не выйдет, будет стабильная облачность с прояснениями. На дорогах снова каток, берите коньки! Гололед на тротуарах – это следствие плохой уборки города. Из-за дневной плюсовой температуры днем на улицах Ярославля лужи, а ночью – гладкий лед. Будьте осторожны, возможет сход снега с крыш. Метеорологическая видимость – 7000-9000 метров. Снега и дождя не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU