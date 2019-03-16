«Ярославич» окончательно закрепился на последнем месте

16 Март 21:41 2019-03-16T21:41:48+03:00

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Два заключительных матча регулярной части чемпионата суперлиги «Ярославичу» выпало провести дома, причем, с клубами из нижней части турнирной таблицы.

Для того, чтобы уйти с последнего места, где ярославцы уже несколько месяцев, эти две игры необходимо было выиграть. Но в первой же игре команда Андрея Ноздрина лишь эпизодически показывали более высокий класс, чем динамовцы. Этого было мало для выигрыша даже сета.

Правда, один сет наши парни уже традиционно взяли и сравняли счёт в матче. Этот сет так и остался единственным в активе, а обилие собственных ошибок просто разбивало все надежды. Вновь имел место неважный прием, после которого связующему Александру Воропаеву трудно было строить атаки. Приходилось делать высокие передачи, на которые успевал блок гостей. Пытаясь усилить игру, Ноздрин в третьем сете сменил его на Дмитрия Козлова. Отчасти помогло, но не очень.

Гости были готовы к тому, что главной убойной силой «Ярославича» будет Саша Старович и стерегли его предельно внимательно, накрывая плотным блоком. Козлов перенес акцент на пайпы, но перелома это не вызвало. Вдобавок немало наших атак ушло в аут. Все это привело к тому, что в четвертом сете при 17:21 никаких надежд уже не было. Поражение, которое окончательно хоронит «Ярославич» на последней строчке

«Ярославич» - «Динамо» (Ленинградская области) - 1:3 (21:25;27:25;18:25;19:25).

ИСТОЧНИК KP.RU