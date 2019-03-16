2019-03-16T20:09:07+03:00
Происшествия

В Ярославской области пропал мужчина в двух пиджаках

Предполагают, что он ушел из дома в сторону леса
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Владимир Кузнецов. Фото: УМВД по Ярославской области.Владимир Кузнецов. Фото: УМВД по Ярославской области.
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В Ярославской области пропал 58-летний мужчина - Владимир Кузнецов. Сейчас его поисками занимается полиция.

- Мужчина ушел из дома в деревне Будаково Любимского района 12 марта. Направился предположительно в сторону леса, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Всех, кто видел пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8(48543) 2-10-02, 2-14-02 или 02.

На вид пропавшему - около 60 лет, рост - 175-180 см. У него темно-русые с сединой волосы, короткая стрижка. Особые приметы - нет нескольких зубов, частичный паралич правой руки. Владимир Кузнецов был одет в голубую тельняшку, темную утепленную рубашку, темный свитер и темные брюки, два пиджака темно-синего цвета, серую шапку-ушанку, зимние сапоги черного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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