В Ярославле родители попробовали, чем кормят их детей в школе
16 марта в Ярославле стартовали дни открытых дверей в школьных столовых. По данным мэрии, попробовать еду, которой кормят детей, смогли родители учеников средних школ № 29, 40, 42.
— Я попробовала все представленные блюда и могу сказать, что всё очень вкусно и качественно. Дома мы готовим практически то же самое. Единственное, что не ест мой ребёнок — это печенка. Но это уже вопрос вкуса, — привел портал городской администрации слова мамы ученицы школы № 29 Любови Бесединой.
Власти подчеркнули, что школьное меню согласовано с Роспотребнадзором и отвечает всем санитарным нормам. Родители учеников из других школ также смогут ознакомиться с меню. Дегустации будут проходить каждую субботу до 20 апреля. Записаться на них можно как в самом учебном заведении, так и через сайт организатора питания: https://socpitanie.ru/degustatiya/
НА ЗАМЕТКУ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Время проведения: 13.00
23.03.2019
МОУ СШ № 88
ул. Звездная, 11
06.04.2019
МОУ СШ № 68
ул. Калинина, 37-а
МОУ СШ № 48
ул. Папанина, 10-а
МОУ СШ № 36
ул. Щапова, 14
13.04.2019
МОУ СШ № 80
ул. Е. Колесовой, 38
МОУ СШ № 2
пр-т Авиаторов, 84
МОУ СШ № 30
ул. Угличская, 60
20.04.2019
МОУ СШ № 31
ул. Нефтяников, 26
МОУ СШ № 1
ул. С.-Щедрина, 75
МОУ СШ № 58
ул. Труфанова, 21-а
ИСТОЧНИК KP.RU