В Ярославле родители попробовали, чем кормят их детей в школе

СЕГОДНЯ 19:55 2019-03-16T20:09:58+03:00

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16 марта в Ярославле стартовали дни открытых дверей в школьных столовых. По данным мэрии, попробовать еду, которой кормят детей, смогли родители учеников средних школ № 29, 40, 42.

— Я попробовала все представленные блюда и могу сказать, что всё очень вкусно и качественно. Дома мы готовим практически то же самое. Единственное, что не ест мой ребёнок — это печенка. Но это уже вопрос вкуса, — привел портал городской администрации слова мамы ученицы школы № 29 Любови Бесединой.

Власти подчеркнули, что школьное меню согласовано с Роспотребнадзором и отвечает всем санитарным нормам. Родители учеников из других школ также смогут ознакомиться с меню. Дегустации будут проходить каждую субботу до 20 апреля. Записаться на них можно как в самом учебном заведении, так и через сайт организатора питания: https://socpitanie.ru/degustatiya/

НА ЗАМЕТКУ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Время проведения: 13.00

23.03.2019

МОУ СШ № 88

ул. Звездная, 11

06.04.2019

МОУ СШ № 68

ул. Калинина, 37-а

МОУ СШ № 48

ул. Папанина, 10-а

МОУ СШ № 36

ул. Щапова, 14

13.04.2019

МОУ СШ № 80

ул. Е. Колесовой, 38

МОУ СШ № 2

пр-т Авиаторов, 84

МОУ СШ № 30

ул. Угличская, 60

20.04.2019

МОУ СШ № 31

ул. Нефтяников, 26

МОУ СШ № 1

ул. С.-Щедрина, 75

МОУ СШ № 58

ул. Труфанова, 21-а

ИСТОЧНИК KP.RU