Ярославские приставы по ошибке повесили на жителя Челябинской области долг в 1,8 миллиона

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-16T19:32:17+03:00

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Ярославские судебные приставы по ошибке повесили на жителя Челябинской области долг в 1,8 миллион рублей. Об этом в ярославские соцсети написала жена мужчины. По ее словам, невнимательность в работе проявили сотрудники отдела по Фрунзенскому и Красноперекопскому району.

- У моего мужа есть тезка - Дмитрий Викторович Колесников. У них совпадают имя, фамилия, отчество и дата рождения. А город рождения разный. Мой муж родился в поселке Пермского края, а должник - в Печоре. Каждые полгода мы пытаемся дозвониться до ярославских приставов, но это получается не с первого раза. Звоним на один номер - нам дают второй, звоним на второй - дают третий, в итоге дозваниваемся, а человека нет на месте. Через какое-то время арест с машины снимают, но не снимают с сайта должников ФССП. Через какое-то время проверяем машину - и снова арест. И опять звонки и нервы. Это уже длится три года, - рассказала девушка «Комсомольской правде - Ярославль».

В состав долга входит сумма в более, чем 1,5 миллиона рублей - за моральный вред, а также еще 215 тысяч по другой статье.

Ярославцы в комментариях к посту сочувствуют семье и советуют обратиться в суд. А мы надеемся, что сотрудники УФССП по Ярославской области, прочитав эту заметку, все-таки раз и навсегда разберутся в проблеме.

ИСТОЧНИК KP.RU