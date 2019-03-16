В Рыбинске таксист сбил пешехода и уехал

СЕГОДНЯ 18:26 2019-03-16T18:26:16+03:00

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В Рыбинске машина такси сбила пешехода. ДТП произошло 11 марта. Но известно о нем стало только сейчас, когда в сети появились кадры аварии, попавшие на уличную камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как двое пешеходов пытаются перейти дорогу. Правда, не понятно, есть в этом месте пешеходный переход или нет. В этот момент легковушка наезжает на одного их них. Мужчина оказывается на капоте автомобиля.

Машина провезла человека несколько метров, и когда, наконец, затормозила, пострадавший скатился на асфальт. Видимо, серьезных травм пешеход не получил, так как поднялся сам на ноги. А вот водитель даже не вышел из машины. Пешеход перекинулся с ним парой слов через окно, после этого такси уехало прочь.

Ролик вызвал волну возмущенных комментариев в соцсетях. Причем, люди злятся не только на водителя, покинувшего место ДТП, но еще и на второго пешехода, который даже не попытался помочь пострадавшему.

- Поражает безразличность другого пешехода в белом пуховике. Люди, опомнитесь! На этом месте может оказаться любой из ваших близких, - пишут в группе «Аварии Рыбинск».

Напомним, 16 марта у торговому центра «Тандем» было скопление пожарных. В МЧС рассказали, что там происходило.

В Рыбинске сбили пешехода 11. 03. 19. Видео: "Ател"..

ИСТОЧНИК KP.RU