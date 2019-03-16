«Это выглядит как тюрьма»: жительницу Ярославля потрясло состояние тутаевской больницы

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-16T16:29:51+03:00

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Жительницу Ярославля потрясло состояние тутаевской больницы. Девушка выложила пост об этом в соцсетях. В районное медучреждение она приехала навестить подругу с 10-месячным ребенком, которых положили в стационар.

- Это выглядит, как тюрьма. Подходим к лестнице, она на улице, чтоб подняться на второй этаж и пройти по коридору, расположенному тоже на улице. Зашли в палату. Раковина не работает, унитаз работает так, что если бы не брат подруги, я никогда не разобралась бы. Пеленальный столик от легкого прикосновения руки качается в разные стороны и весь ободран. Детская кроватка мне напомнила ту, что пережила Вторую Мировую войну. На взрослой кровати на металлическом каркасе зачем-то лежат доски и только потом матрац, видавший виды. И это отделение, где лечат малышей? - возмущается ярославна.

Пользователи соцсетей посоветовали мамочке, которая оказалась в больнице пожаловаться Уполномоченному по правам ребенка. Но некоторые считают и такую больницу за благо.

- Да это всё печально, но хоть такое есть, мне с тремя детьми по Ярославлям не наездишься, а здесь под рукой и лечат нормально. Ремонта требует глобального, но лишь бы вообще не закрыли больницу! - написала одна из жительниц самого Тутаева.

ИСТОЧНИК KP.RU