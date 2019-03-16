Кто-то еще носит это: у жителя Рыбинца отобрали золотую печатку

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-16T11:33:49+03:00

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Житель Рыбинска Ярославской области стал жертвой ограбления. У него отобрали золотую печатку.

- Это произошло вечером в квартире на улице Чкалова. При распитии спиртных напитков малознакомый мужчина силой завладел ювелирным изделием, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Преступника удалось найти. Им оказался неоднократно судимый 24-летний местный житель, который только в конце февраля вышел из тюрьмы. На него завели уголовное дело за грабеж. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU