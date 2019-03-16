2019-03-16T10:47:53+03:00
Политика

Ярославский судостроительный завод попал под санкции США

Об ограничениях было объявлено 15 марта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Ярославский судостроительный завод попал под санкции США. Фото: сайт ЯСЗ.Ярославский судостроительный завод попал под санкции США. Фото: сайт ЯСЗ.
Изменить размер текста:

США расширила список людей и предприятий, против которых введены санкции. 15 марта сообщение об этом появилось на официальной страничке Министерства финансов страны. Ограничения ввели против 6 человек и 8 организаций, среди которых оказался и Ярославский судостроительный завод.

Введение мер в Вашингтоне объяснили ситуацией на Украине. А организации из «черного списка», по мнению США, неким образом связаны с украинским кризисом.

Напомним, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году Запад обвинил Москву в дестабилизации ситуации на востоке Украины и начал вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний. Между тем, как неоднократно заявляли в РФ, процедура воссоединения Крымского полуострова с нашей страной соответствовала всем нормам международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные у «Тандема» в Ярославле: в МЧС рассказали, в чем причина
Кто-то еще носит это: у жителя Рыбинца отобрали золотую печатку
Не пугайтесь: 20 марта в Ярославской области проверят уличные сирены и громкоговорители
«Я лично подключусь»: мэр Ярославля пообещал сохранить стадион «Красный Перекоп»
Крушение ярославского "Локомотива" в Петербурге
В Ярославской области в пробном ЕГЭ участвовали более 5 тысяч одиннадцатиклассников
«Учителем года России» в Ярославской области стала преподаватель английского языка
В Ярославской области состоялся офицерский бал для сотрудников УФСИН
В Ярославле на Советской площади горожане станцуют «Севастопольский вальс»
В Ярославле собираются ввести ограничения движения для транспорта по Добрынинском мосту
Red Bull Crashed Ice по-русски: Ярославль превратился в каток, и ярославцы надели коньки
В Ярославле прокуратура возбудила пять дел из-за плохой уборки пешеходных зон