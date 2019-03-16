Ярославский судостроительный завод попал под санкции США

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-16T10:47:53+03:00

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США расширила список людей и предприятий, против которых введены санкции. 15 марта сообщение об этом появилось на официальной страничке Министерства финансов страны. Ограничения ввели против 6 человек и 8 организаций, среди которых оказался и Ярославский судостроительный завод.

Введение мер в Вашингтоне объяснили ситуацией на Украине. А организации из «черного списка», по мнению США, неким образом связаны с украинским кризисом.

Напомним, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году Запад обвинил Москву в дестабилизации ситуации на востоке Украины и начал вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний. Между тем, как неоднократно заявляли в РФ, процедура воссоединения Крымского полуострова с нашей страной соответствовала всем нормам международного права.

ИСТОЧНИК KP.RU