«Я лично подключусь»: мэр Ярославля пообещал сохранить стадион «Красный Перекоп»

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-16T08:41:44+03:00

Борьба за сохранение стадиона идет с 2015 года. Фото: Мэрия Ярославля

Вопрос был поднят общественниками на личном приеме у главы города

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Стадион «Красный Перекоп» должен сохранить свое назначение. Обещание об этом на встрече с общественниками 15 марта дал мэр города Владимир Волков в своей общественной приемной.

Борьба за сохранение этого объекта идет с 2015 года.

- Его территория каким-то образом оказалась в собственности федерального агентства по управлению государственным имуществом. Уже прошли две судебные инстанции, и теперь мы просим вашей помощи по включению реконструкции стадиона в государственную программу Ярославской области, — обратилась к главе градозащитница Елена Богданова.

Мэр пообещал, что никакой застройки в этом месте не будет.

- Мы обязательно сохраним прямое назначение стадиона. Я лично подключусь и возьму процесс на контроль, — заверил Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU