«Я лично подключусь»: мэр Ярославля пообещал сохранить стадион «Красный Перекоп»
Стадион «Красный Перекоп» должен сохранить свое назначение. Обещание об этом на встрече с общественниками 15 марта дал мэр города Владимир Волков в своей общественной приемной.
Борьба за сохранение этого объекта идет с 2015 года.
- Его территория каким-то образом оказалась в собственности федерального агентства по управлению государственным имуществом. Уже прошли две судебные инстанции, и теперь мы просим вашей помощи по включению реконструкции стадиона в государственную программу Ярославской области, — обратилась к главе градозащитница Елена Богданова.
Мэр пообещал, что никакой застройки в этом месте не будет.
- Мы обязательно сохраним прямое назначение стадиона. Я лично подключусь и возьму процесс на контроль, — заверил Волков.
ИСТОЧНИК KP.RU