2019-03-15T22:52:07+03:00
Спорт

Крушение ярославского "Локомотива" в Петербурге

Второй матч полуфинальной серии против СКА завершился разгромным поражением нашего "бронепоезда"
Виктор ПОЛЯК
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После напряженного первого матча в Питере, исход которого решил единственный гол армейцев, забитый в большинстве после весьма сомнительного удаления, у ярославских болельщиков появилась надежда на то, что удалось подобрать ключи против профи СКА. Оставалось, вроде бы, только добавить свои голы, которыми необходимо добывать победы в плей-офф. Вот с голами в ворота СКА в этом сезоне у нашего "бронепоезда" как раз были проблемы.

За пять игр, включая первый матч плей-офф, нашим ребятам не удалось ни разу забить в основное время. И эту печальную традицию следовало ломать. И надо отметить, что это удалось наконец-то сделать во втором матче. Причем, в большинстве, что тоже было важно в игре против СКА. Гол записал на свой счет Артур Каюмов, который на "пятачке" разобрался с вратарем хозяев, теннисным ударом добив в ворота отскочившую от вратаря шайбу и сравняв счет.

Но у "Локомотива" была еще одна локальная победа в матче, когда перед первым перерывом произошла стычка Александра Елесина с опытным Якуповым. Боксерский поединок Елесин выиграл вчистую. И вот на этом все успехи наших и завершились, причем, именно во втором периоде, который ярославцы чаще всего выигрывают. Второй период начался эпизодом, едва не ставшим катастрофой для нашего вратаря Алекандра Салака, который не успевал вернуться в "рамку" после парирования угрозы и выложенную из-за ворот шайбу во вратарскую еле успевал накрыть ловушкой, вкативши при этом в ворота. Судьи долго просматривали видео, но не нашли взятия ворот. Беда, однако, не приходит одна.

Буквально через минуту при вбрасывании у ворот Салака шайба рикошетит к оставшемуся перед пустым углом армейцу – 1:2. И это почти на ровном месте! Но следующий удар по "бронепоезду" нанес уже свой игрок. Наш канадец Брендан Козун без видимых оснований жестко сыграл коленом и получил матч-штраф, который окончательно добил команду Дмитрия Квартальнова. Хоть и имеет "Локомотив" звание лучшего по игре в меньшинстве, но здесь наши не выдержали, пропустив два гола. Проигрывать армейцам три шайбы - это что-то за пределами возможностей для спасения. Квартальнов для поддержания игрового тонуса команды заменил вратаря на Илью Коновалова, однако поезд, что называется, уже ушел. Парни бились, но с какой-то обреченностью, наверное, именно это и не спасло их от разгрома.

СКА (СПб) – «Локомотив» - 6:1(1:1;3:0;2:0). Счет в серии до 4 побед – 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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