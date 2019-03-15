В Ярославской области в пробном ЕГЭ участвовали более 5 тысяч одиннадцатиклассников

СЕГОДНЯ 21:38 2019-03-15T21:38:24+03:00

Для его проведения использовались материалы по математике профильного уровня

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Сегодня, 15 марта, в регионе состоялась апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях пунктов проведения тестирования и технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет.

– Такое тренировочное мероприятие дает хорошую возможность добиться слаженных действий всех, кто задействован в проведении единого госэкзамена, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Совместно отработать технологические моменты процедуры очень полезно, особенно с учетом того, что скоро, 20 марта, стартует досрочный период сдачи ЕГЭ.

Репетиционный экзамен организован Рособрнадзором и проводился также в Мордовии, Тыве, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской и Тверской областях. В Ярославском регионе технология передачи материалов по Интернету была апробирована во всех 43 пунктах проведения экзаменов.

Поэтапное внедрение данной технологии вместо доставки на CD-дисках направлено на оптимизацию и совершенствование процесса.

Также сегодня прошло тестирование всех систем видеонаблюдения, задействованных в досрочный период проведения единого госэкзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU