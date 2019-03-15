«Учителем года России» в Ярославской области стала преподаватель английского языка

СЕГОДНЯ 21:04 2019-03-15T21:04:31+03:00

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Сегодня, 15 марта, в Ярославле состоялась торжественная церемония закрытия областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России»- 2019. Победителем признана преподаватель английского языка из гимназии Переславля-Залесского Светлана Видакас.

Областной этап всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» проводится в регионе с 1990 года.

За звание победителя в этом году боролись 14 педагогов из 12 муниципальных образований области. Из них 5 – учителя сельских школ, 9 – городских. Средний возраст участников – 33 года. Самому молодому – 24 года, самому опытному – 47 лет, самый продолжительный педагогический стаж – 26 лет. Среди конкурсантов – учителя начальных классов и преподаватели русского языка и литературы, физики и математики, иностранных языков, биологии, истории и обществознания.

Педагоги представляли свой интернет-ресурс, писали эссе, участвовали в методическом семинаре, проводили открытые уроки. По итогам первого тура финалистами стали шесть человек. Во втором туре они проводили мастер-классы, классные часы и разрабатывали образовательные проекты. Сегодня на заключительном испытании они участвовали в круглом столе образовательных политиков.

– К победе в конкурсе я шла не один год, – сказала Светлана Видакас. – По моему мнению, главный ключ к успеху – полная отдача и концентрация всех сил. Мне очень помогли в этом занятия спортом. Знаю, что впереди сложное и важное испытание – всероссийский этап конкурса «Учитель года». Но я сделаю все, чтобы достойно представить нашу Ярославскую область на этом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU