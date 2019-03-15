2019-03-15T20:40:43+03:00
Общество

В Ярославской области состоялся офицерский бал для сотрудников УФСИН

Он прошел во Дворце культуры им. А.М. Добрынина
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области состоялся офицерский бал для сотрудников УФСИН. УФСИН РФ по ЯОВ Ярославской области состоялся офицерский бал для сотрудников УФСИН. УФСИН РФ по ЯО
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Сегодня, 15 марта, здесь торжественно отметили 140 годовщину со Дня образования уголовно-исполнительной системы страны.

С приветственным словом к гостям, среди которых были руководители силовых ведомств области, представители региональных органов власти, религиозных, общественных и правозащитных организаций, ветераны УИС и личный состав подведомственных учреждений УФСИН, обратился врио начальника УФСИН России по Ярославской области полковник внутренней службы Евгений Попов. Он поздравил ветеранов и личный состав с профессиональным праздником и поблагодарил за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Сотрудники всех учреждений УФСИН региона и члены их семей приятно удивили участников и гостей мероприятия своими творческими способностями. Фотографии, картины, кулинарные произведения, вышивка, изделия из бисера и стекляруса, деревянные поделки украсили выставку их работ.

Также все желающие смогли оценить качество продукции, производимой в центрах трудовой адаптации осужденных исправительных колоний региона. Образцы спецодежды, детская и взрослая обувь, банные принадлежности, изделия из дерева и металла, тротуарная плитка и широкий ассортимент сувенирной продукции приятно удивили присутствующих гостей.

Отдельный выставочный зал был посвящен деятельности отдела специального назначения УФСИН «Штурм». Бойцы отряда рассказали об истории создания подразделения, а также представили образцы оружия и экипировки, которые используют в своей ежедневной деятельности.

Более 100 лучших сотрудников, работников и ветеранов УФСИН России по Ярославской области были отмечены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Настоящим подарком для всех присутствующих стало выступление воспитанников отряда «Юный спецназовец», созданного под эгидой отдела специального назначения «Штурм» УФСИН России по Ярославской области.

В завершение праздника гости мероприятия смогли побывать на офицерском балу и насладиться танцем «Полонез» в исполнении сотрудников уголовно-исполнительной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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