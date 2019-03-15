В Ярославле на Советской площади горожане станцуют «Севастопольский вальс»
Советская площадь станет основной площадкой фестиваля «Крымская весна» с 11 до 14 часов. На ледовом катке будут организованы хоккейные матчи детских команд и выступления фигуристов.
Рядом откроются тематическая фотозона и 15 зон, посвященных играм народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Для молодежи в Демидовском сквере состоится QR-квест, в ходе которого желающим предстоит сдать экзамен на знание туристических мест Крыма при помощи мобильных устройств.
Самым зрелищным моментом праздника станет танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс» с участием лучших коллективов города и всех гостей фестиваля «Крымская весна». Аналогичные акции пройдут в других городских округах и районных центрах Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU