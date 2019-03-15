В Ярославле на Советской площади горожане станцуют «Севастопольский вальс»

СЕГОДНЯ 19:31 2019-03-15T19:31:25+03:00

В честь пятой годовщины присоединения Крыма К России ярославцы станцуют на Советской площади "Севастопольский вальс" Фото: Правительство Ярославской области

В областном центре 17 марта состоятся праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине присоединения Крыма к России

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Советская площадь станет основной площадкой фестиваля «Крымская весна» с 11 до 14 часов. На ледовом катке будут организованы хоккейные матчи детских команд и выступления фигуристов.

Рядом откроются тематическая фотозона и 15 зон, посвященных играм народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Для молодежи в Демидовском сквере состоится QR-квест, в ходе которого желающим предстоит сдать экзамен на знание туристических мест Крыма при помощи мобильных устройств.

Самым зрелищным моментом праздника станет танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс» с участием лучших коллективов города и всех гостей фестиваля «Крымская весна». Аналогичные акции пройдут в других городских округах и районных центрах Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU