В Ярославле собираются ввести ограничения движения для транспорта по Добрынинском мосту
Это будет сделано из-за запланированного капремонта путепровода
На Добрынинском мосту скоро введут ограничение движения для транспорта.Фото: Мэрия Ярославля
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По словам директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергея Тальянова, состояние моста в настоящее время оценивается как предаварийное. Поэтому, по боковым полосам Добрынинского моста проезд запретят. По центральным полосам путепровода проезд разрешат только тем автомобилям, вес которых не превышает 24 тонны. Также введут и скоростные ограничения. Работа же общественного транспорта продолжится в привычном режиме.
Представители мэрии уточнили, что пока неизвестно, когда введут ограничения, так как для этого необходимы специальные знаки, а их еще только изготавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU