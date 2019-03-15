В Ярославле собираются ввести ограничения движения для транспорта по Добрынинском мосту

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-15T19:01:30+03:00

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По словам директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергея Тальянова, состояние моста в настоящее время оценивается как предаварийное. Поэтому, по боковым полосам Добрынинского моста проезд запретят. По центральным полосам путепровода проезд разрешат только тем автомобилям, вес которых не превышает 24 тонны. Также введут и скоростные ограничения. Работа же общественного транспорта продолжится в привычном режиме.

Представители мэрии уточнили, что пока неизвестно, когда введут ограничения, так как для этого необходимы специальные знаки, а их еще только изготавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU