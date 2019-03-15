Red Bull Crashed Ice по-русски: Ярославль превратился в каток, и ярославцы надели коньки
Пока прокуратура возбуждает дела против администрации Ярославля за гололед, простые заволжские парни встают на коньки. А что еще остается делать, когда под ногами самый настоящий каток?
- Мы просто с моим другом Школой гуляли по Тверицкому бору и увидели скользкую дорогу, - рассказал КП-Ярославль Андрей. – Мы решили, что это будет отличной трассой для катания на коньках.
Идею парни подсмотрели в интернете: есть соревнования Red Bull Crashed Ice, во время которых спортсмены спускаются на коньках по ледяной трассе на скорость.
Интересно, думали ли рабочие, когда укладывали тротуарную плитку в Тверицком бору, что со временем место для прогулок превратится в экстремальную трассу.
Тем временем, в прокуратуре отметили, что с декабря 2018 года по настоящее время в травмпункт с травмами обратились более шести тысяч человек
Red Bull Crashed Ice по-русски: Ярославль превратился в каток, и ярославцы надели коньки.Роман Рыжиков
ИСТОЧНИК KP.RU