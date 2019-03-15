2019-03-15T17:22:05+03:00
Общество

Red Bull Crashed Ice по-русски: Ярославль превратился в каток, и ярославцы надели коньки

Заволжские парни превратили прогулку по тротуарам в экстремальное приключение
Роман Рыжиков
Поделиться:
На ярославских тротуарах можно спокойно готовиться к чемпионату мира по экстрим-спортуНа ярославских тротуарах можно спокойно готовиться к чемпионату мира по экстрим-спортуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Пока прокуратура возбуждает дела против администрации Ярославля за гололед, простые заволжские парни встают на коньки. А что еще остается делать, когда под ногами самый настоящий каток?

- Мы просто с моим другом Школой гуляли по Тверицкому бору и увидели скользкую дорогу, - рассказал КП-Ярославль Андрей. – Мы решили, что это будет отличной трассой для катания на коньках.

Идею парни подсмотрели в интернете: есть соревнования Red Bull Crashed Ice, во время которых спортсмены спускаются на коньках по ледяной трассе на скорость.

Интересно, думали ли рабочие, когда укладывали тротуарную плитку в Тверицком бору, что со временем место для прогулок превратится в экстремальную трассу.

Тем временем, в прокуратуре отметили, что с декабря 2018 года по настоящее время в травмпункт с травмами обратились более шести тысяч человек

Red Bull Crashed Ice по-русски: Ярославль превратился в каток, и ярославцы надели коньки.Роман Рыжиков

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле прокуратура возбудила пять дел из-за плохой уборки пешеходных зон
В Ярославле могут объединить еще четыре больницы
В Ярославле детсадовцы узнали, как правильно тушить пожар и пользоваться утюгом
В Ярославской области с 1 апреля начнется иммунизация против кори
В Ярославле дорожные полицейские остановили водителя, который подделал водительские права
В Ярославле должница по кредиту испугалась ареста домашней утвари и рассчиталась прямо в кабинете приставов
Приятного аппетита: в Ярославской области девушка украла у женщины мультиварку и аэрогриль
В Ярославле бывший муж пришел на день рождения жены и ударил ее кулаком по голове, причинив тяжкий вред здоровью
Ярославский подрядчик по замене лифтов будет оштрафован, если не сдаст объекты в срок
В Ярославской области гости из Санкт-Петербурга печатали деньги и расплачивались в аптеках и магазинах
Должнику из Ярославля закрыли выезд из страны из-за долга в 300 тысяч
В мэрии стало еще одним ярославцем меньше. Уволен директор по рекламе
В Ярославской области начинается сезон кражи велосипедов: житель Ростовского района уже пострадал
Мошенница из Рыбинска ограбила старушку под предлогом доставки бесплатных продуктов
Землю - семьям! В Ярославской области раздали еще 16 бесплатных участков
Риск высок: Ярославской области напророчили мусорный бунт
3D-принтеры, метеостанции и крутые лаборатории появятся в шести школах Ярославской области
Шла, шла и нашла: ярославна потратила чужие 10 тысяч рублей на лекарства, еду, табак и пиво
Тревожная кнопка и время в пути: скорая помощь в Рыбинске станет технологичнее
Отбор на Россию: 600 больших и маленьких тхэквондистов приехали в Ярославль
Подозрительные свертки: что в этот раз не смогли закинуть в ярославскую колонию