СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-15T17:22:05+03:00

На ярославских тротуарах можно спокойно готовиться к чемпионату мира по экстрим-спорту Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Пока прокуратура возбуждает дела против администрации Ярославля за гололед, простые заволжские парни встают на коньки. А что еще остается делать, когда под ногами самый настоящий каток?

- Мы просто с моим другом Школой гуляли по Тверицкому бору и увидели скользкую дорогу, - рассказал КП-Ярославль Андрей. – Мы решили, что это будет отличной трассой для катания на коньках.

Идею парни подсмотрели в интернете: есть соревнования Red Bull Crashed Ice, во время которых спортсмены спускаются на коньках по ледяной трассе на скорость.

Интересно, думали ли рабочие, когда укладывали тротуарную плитку в Тверицком бору, что со временем место для прогулок превратится в экстремальную трассу.

Тем временем, в прокуратуре отметили, что с декабря 2018 года по настоящее время в травмпункт с травмами обратились более шести тысяч человек

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/697430" frameborder="0"></iframe> Red Bull Crashed Ice по-русски: Ярославль превратился в каток, и ярославцы надели коньки.Роман Рыжиков

ИСТОЧНИК KP.RU