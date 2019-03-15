СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-15T15:58:37+03:00

Но пока это только проект

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В Ярославле могут объединить еще четыре больницы. Стало известно, что в правительстве Ярославской области прорабатывают возможность слияния в одно медучреждение больницы № 2 на улице Попова и № 8 на Суздальском шоссе. Аналогичная реорганизация может произойти с больницами № 10 на улице Гагарина и больницы имени Семашко.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области сообщили, что пока это только проект, окончательного решения по вопросу еще не принято.

Между тем, если объединение все-таки состоится, то вероятнее всего, оно будет происходить только юридически по типу объединения больниц №3 и №7 в Заволжском районе Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU